«Урал» — «Спартак»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 3.61 на матч РПЛ

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Урал» — «Спартак».



Ставка: ничья за 3.61.

«После 13 туров нового первенства Российской Премьер-Лиги в активе «Урала» три победы и пять ничьих, что принесло 14 очков и 11-е место. После серии неудачных матчей «оранжево-чёрные» сыграли вничью с «Тамбовом» и на выезде разделались с «Уфой».



«Спартак» проводит сезон в своем репертуаре. После блестящего старта и лидирующего положения «красно-белые» сумели растерять преимущество и оказались на третьем месте. Впрочем, до первого ЦСКА расстояние составляет всего один пункт.



После виктории над «Химками» и «Краснодаром» — «народная команда» неожиданно на своем поле проиграла «Ростову». В составе хозяев не выйдет Баклов. У гостей на смогут принять участие Глушенков и Ташаев.



Что касательно самого матча. Я считаю, что «Спартаку» будет нелегко, между тем, шансы у столичного клуба повыше. «Урал» довольно ограниченная команда, где очень мало креатива, за исключением 1-2 футболистов.



Гости имеют уникальную способность терять очки на ровном месте, тем более, что может стадион сыграть на стороне хозяев. Считаю, московская команда не сможет выиграть, максимум будет ничья, на что и предлагаю заиграть ставку».