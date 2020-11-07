«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч 7-го тура Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд – «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 2.49.

«В одном из самых интересных матчей сезона в Бундеслиги встретятся дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.



Конечно, все понимают, что в этой игре «Боруссии» придется очень тяжело. Даже с учетом того, что она играет дома. «Бавария», при всей своей непредсказуемости в количестве забитых мячей, продолжает оставаться «машиной». Даже ничья в этом матче для дортмундцев будет считаться удачей.



Не знаю, что может помочь «Боруссии» в этой игре. Возможно, скажется трудный график, в котором находятся команды. «Бавария» может сыграть не оптимальным составом. По крайне мере, не все игроки могут быть готовы на 100%. Хотя эта же проблема есть и у «Боруссии».



С одной стороны, подходят команды к этой игре в хорошей форме. Об этом говорит статистика последних матчей. Во всех встречах оба клуба побеждают. Последняя осечка была у дортмундцев в первом туре ЛЧ. Тогда их лихо смог переиграть «Лацио». В остальных матчах «Боруссия» выступает мощно.



С другой стороны, команды, конечно, проведут игру совсем не так, как могли бы сыграть год назад. В сложном графике находятся соперники. Три недели подряд они отыграли в еврокубках. Дальше предстоят матчи сборных. Обе команды, думаю, предпочли бы сыграть со слабыми клубами в чемпионате в этом туре. Однако им предстоит одна из самых важных встреч в сезоне.



Для «Баварии» это будет уже четвертая игра подряд на выезде. Но матчи Лиги чемпионов показали, что мюнхенцы способны перевернуть игру и в последние 20 минут. Так что определенная неизвестность в том, как именно пройдет эта встреча, присутствует.



«Бавария» все еще является главным специалистом Европы в вопросе уничтожения обороны соперников. Тут, конечно, «Боруссии» тоже будет тяжело. Она сильна в атакующем плане, но не в оборонительном.



Склоняюсь к уверенной победе «Баварии» в этом матче. Предлагаю поставить на выигрыш мюнхенцев с форой (-1)».