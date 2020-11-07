«РБ Лейпциг» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Фрайбург».

Ставка: победа «Лейпцига» с форой (-1.5) за 2.01.

«Несмотря на то, что у «Лейпцига» достаточно тяжелый график — команда играет в Лиге чемпионов и проводит почти в 2 раза больше матчей, чем его соперник, — думаю, ставить надо на хозяев поля. «Лейпциг» очень прилично отыграл против «ПСЖ». И он получил серьезную эмоциональную подпитку, учитывая, что по ходу встречи проигрывал, а в итоге победил.



«Фрайбург», на мой взгляд, очень сильно уступает в классе «Лейпцигу». Посмотрим, правда, какая ротация будет у хозяев. Но, честно говоря, глядя на состав «Лейпцига», найти возможности для ротации не очень просто. Правда, сезон стартовал не так давно, о какой-то усталости говорить сейчас не приходится. Тем более «Лейпциг» осечку уже допустил. Больше ошибаться на данном этапе он явно не захочет. «Фрайбург» же тот соперник, которого можно побеждать довольно легко.



«Лейпциг» с форой (-1.5) мяча — моя ставка. Коэффициент — 2,01. Думаю, хозяева должны добиться уверенной победы».