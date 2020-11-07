«Тамбов» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 14-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Ахмат».

Ставка: «Тамбов» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

«Ахмат» считается явным фаворитом в этом матче. Но я бы отметил, что «Тамбов» бьется в каждом матче. Даже с «Динамо» до конца сражались. Играя вдевятером, сумели заработать два пенальти. Дело случая, что Онугхва не забил второй, а так бы сумели вничью сыграть. Команда с характером.



В этот раз придется без двух игроков основы играть «Тамбову». Килин и Тетрашвили дисквалифицированы, но должен вернуться Чуперка, который важен для тамбовчан.



«Ахмат» по игре смотрится, наверное, сильнее «Тамбова», но я не убежден, что сейчас грозненцы достигли того уровня, чтобы по заказу обыгрывать «Тамбов». Все-таки «Ахмат» тоже меняется, выстраивается заново. А «Тамбов» будет биться, отдаваться полностью борьбе. Эту команду еще нужно переиграть.



Я бы здесь все-таки от «Тамбова» зашел. Онугхва у них сейчас в хорошем состоянии, пусть и не забил один из пенальти. А игрок интересный, умеет здорово бороться, ставить корпус, с ударом. В общем, есть кем забивать «Тамбову». Я бы здесь поставил на то, что «Тамбов» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча".