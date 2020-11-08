«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 4.10, тотал больше 2.5 мяча за 1.46.

«Здесь надо играть два варианта. Первый – ничья. «Ливерпуль», конечно, по многим прогнозам фаворит, но «Манчестер Сити» играет дома.



Второй вариант – ТБ (2.5). Мне кажется, здесь сомнений нет. Да, коэффициенты не самые высокие, но чуть менее полутора – это хорошие и верные деньги в таком матче.



«Манчестер Сити» дома практически не проигрывает. При этом «горожане» часто играют на своем поле на ноль, но этот матч – вызов. Матч с большой тренерской амбицией.



Про Пепа Гвардиолу все чаще говорят как про тренера, который исчерпал себя в «Манчестере», и для него противостояние с Юргеном Клоппом – дополнительная мотивация.



Команды в этой игре на три исхода проявят свои сильные качества в атаке, и зрителям точно скучать не придется».