«Боруссия Д» — «Бавария»: эксперты назвали фаворита матча лидеров чемпионата Германии

7 ноября состоится матч 7-го тура чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария». Начало матча — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Боруссии» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.65.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» 7 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.14.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.40.
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