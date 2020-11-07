«Барселона» — «Бетис»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча

7 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис». Начало встречи — в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 8.40.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Бетис» 7 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.53, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.45.

Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.71. На пенальти можно поставить за 2.50, на удаление — за 4.30.