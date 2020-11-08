Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Чехия — Россия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Чехия — Россия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

8 ноября в третьем матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Чехии сыграет с Россией. Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

В ставках на матч Чехия — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 1.79. Победу команды Игоря Ларионова эксперты оценивают коэффициентом 3.60.

Букмекеры уверены, что матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Итоговая победа Чехии оценена в 1.45, успех сборной России идёт за 2.75. Ставки на гол Родиона Амирова принимаются за 2.80.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020