Чехия — Россия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
8 ноября в третьем матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Чехии сыграет с Россией. Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
В ставках на матч Чехия — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 1.79. Победу команды Игоря Ларионова эксперты оценивают коэффициентом 3.60.
Букмекеры уверены, что матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.
Итоговая победа Чехии оценена в 1.45, успех сборной России идёт за 2.75. Ставки на гол Родиона Амирова принимаются за 2.80.
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