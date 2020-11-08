Чехия — Россия: где смотреть онлайн-трансляцию, на каком канале покажут матч

8 ноября в третьем матче первого этапа Еврохоккейтура сборная Чехии сыграет с Россией. Встреча начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».



В ставках на матч Чехия — Россия номинальные хозяева котируются с коэффициентом 1.79. Победу команды Игоря Ларионова эксперты оценивают коэффициентом 3.60.



Букмекеры уверены, что матч Евротура Чехия — Россия 8 ноября получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно за 4.70. Гол на первой минуте идёт за 12.50.



Итоговая победа Чехии оценена в 1.45, успех сборной России идёт за 2.75. Ставки на гол Родиона Амирова принимаются за 2.80.