«Динамо» Киев — «Шахтёр»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
8 ноября «Динамо» Киев и «Шахтёр» встречаются в матче 9-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «2+2», также её можно будет посмотреть на сервисе Megogo.
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 8 ноября «Динамо» Киев — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68. Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.61, на гол в первые 15 минут — за 3.00.
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