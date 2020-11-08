«Динамо Киев» — «Шахтёр»: видеотрансляция матча, где покажут, какой прогноз
8 ноября «Динамо Киев» и «Шахтёр» сыграют в матче 9-го тура чемпионата Украины. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «2+2», а также можно будет посмотреть на сервисе Megogo.
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Шахтёра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 3.40.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Украины 8 ноября «Динамо Киев» — «Шахтёр» Донецк получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.69, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.22. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.68. Ставки на «обе забьют» принимаются за 1.61, на гол в первые 15 минут — за 3.00.
«Динамо К» — «Шахтёр». Прогноз: Тайсон и Тете отомстят Луческу после 0:6 в Лиге чемпионов
Киевлянам снова придётся играть экспериментальным составом из-за коронавируса.
- 8 ноября 2020
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
Партнерский контент