Швеция — Россия, 07.11.2020: результат матча Евротура и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная России одержала вторую победу в матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Швеции. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:1) в пользу подопечных Игоря Ларионова.



Команды долгое время не могли открыть счёт, в первых двух периодах оставив ворота в неприкосновенности. Однако за пять минут до конца третьего игрового отрезка Антон Ведин вывел шведов вперёд. Тем не менее сборная России, заменив Ярослава Аскарова на шестого полевого, смогла сравнять счёт. За минуту и 11 секунд до конца периода шайбу забросил Родион Амиров. Овертайм победителя не выявил. В серии буллитов победу россиянам принёс бросок Василия Подколзина.



Эксперты считали явным фаворитом Швецию, поставить на победу «тре крунур» предлагалось за 2.04. Успех России шёл за 3.22, ничья — за 4.95. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 4950 рублей.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.60, итоговая победа России — за 2.30.