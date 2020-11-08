«Урал» — «Спартак»: какой счёт, как сыграли 7 ноября, кто выиграл, какие прогнозы зашли

В 14-м туре Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Спартак», матч завершился со счётом 2:2.
На 6-й минуте матча красно-белым удалась быстрая атака – Айртон прострелил на дальнюю штангу, а Александр Соболев открыл счёт. На 11-й минуте «Урал» получил право на угловой удар. Отман Эль-Кабир выполнил навес, который завершил точным ударом головой Павел Погребняк, сравнявший счёт.
Под занавес первого тайма «Спартак» получил право на 11-метровый удар. К мячу подошёл Соболев, который уверенно реализовал пенальти и оформил дубль. На 60-й минуте сольный проход удался Рафалу Аугустыняку, который сравнял счёт.
Эксперты считали явным фаворитом «Спартак», поставить на победу красно-белых предлагалось за 1.72. Успех «Урала» шёл за 6.45, ничья — за 3.46. С 1000 рублей можно было заработать 3460 рублей.
На «обе забьют» давали 2.00, на пенальти — 2.33, на тотал больше 2.5 мяча — 2.14.
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