«Химки» — «Рубин»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

8 ноября в матче 14-го тура чемпионата России «Химки» встречаются с «Рубином». Начало матча — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех хозяев оценён в 3.48. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.48.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.