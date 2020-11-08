ЦСКА — «Ростов»: смотреть онлайн, где будет трансляция, во сколько начало матча
8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех дончан оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
ЦСКА — «Ростов». Прогноз: Гончаренко отыграется на Карпине за провал с «Фейеноордом»
В последних четырёх турах РПЛ у красно-синих четыре победы с общим счётом 11:2.
- 8 ноября 2020
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:30
-
07:25
-
07:15
-
07:00
Партнерский контент