ЦСКА — «Ростов»: где покажут трансляцию матча РПЛ, какой канал

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех дончан оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.



Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

ЦСКА — «Ростов». Прогноз: Гончаренко отыграется на Карпине за провал с «Фейеноордом» В последних четырёх турах РПЛ у красно-синих четыре победы с общим счётом 11:2.