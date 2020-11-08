ЦСКА — «Ростов»: где смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ, на каком канале
8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов». Начало матча — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех дончан оценён в 4.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.
Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.03, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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В последних четырёх турах РПЛ у красно-синих четыре победы с общим счётом 11:2.
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