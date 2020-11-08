«Динамо» — «Локомотив»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ
8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех гостей оценён в 3.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ
«Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.
- 8 ноября 2020
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
Партнерский контент