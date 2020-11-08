«Динамо» — «Локомотив»: где смотреть онлайн-трансляцию матча, на каком канале
8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив». Начало матча — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех гостей оценён в 3.57. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.07, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
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«Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.
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