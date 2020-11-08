Чехия — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла — 2020 Чехия — Россия.

Ставка: Россия не проиграет за 2.02.

«Если смотреть на финский этап Еврохоккейтура (который, к слову, остался единственным, не менявшим с самого начала своего названия) исключительно с точки зрения подготовки наших пацанов к молодежному чемпионату мира, то тут все нормально. Поиграли с финнами в открытый и искрометный хоккей («зачтено» с оценкой «отл»), поиграли со шведами в «подкожный антихоккей» («зачтено» с оценкой «хор»). Чем теперь потренируют чешские товарищи, которые нам давно не товарищи?



Сдается мне, третий экзамен для «детского сада им. Ларионова» будет еще труднее, чем оба предыдущих, вместе взятых. Во-первых, потому, что чехи уже доказали свою состоятельность на Кубке «Карьяла», выиграв оба своих матча. Во-вторых, потому, что у тренерского штаба чешской сборной куда больший массив информации о сопернике, чем был у шведов, и тем более, чем был у финнов. Наконец, в-третьих, потому, что это будет матч за победу в турнире, то есть, матч решающий. А как наши пацаны играют решающие матчи, мы пока не знаем.



На нашей стороне, безусловно, время. От окончания вечернего матча в субботу, в котором играли чехи, до начала дневной воскресной игры на все про все было 17 часов или даже меньше. Восстановиться после одной игры, в принципе, трудно, но можно. Восстановиться после двух не в предмет сложнее. Наши отдыхали ровно сути, наши сильно моложе, значит, должны «укатывать» чешскую команду скоростями, выгоняя из нее последние силы. Получится? Вот и посмотрим. Вера в сборную Ларионова, даже если ее не было, потихоньку появляется. Пока наша команда не дает особых поводов ее критиковать, а вот хвалить есть за что. Поэтому понадеемся, что не мытьем так катаньем, не вприкуску так вприпрыжку наши ребята не проиграют, как минимум, в основное время. А как максимум, разберутся с чешской командой в овертайме или серии послематчевых буллитов, как уже разобрались со шведами».