Финляндия – Швеция: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Карьяла-2020 Финляндия – Швеция.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.28.

«Пожалуй, последние лет десять шведы, при огромном количестве хоккеистов в НХЛ, на всех турнирах любыми сборными играют в «подкожный антихоккей». А может быть, даже и не десять лет, а больше. Поначалу им это приносило солидные дивиденды в виде медалей на чемпионатах мира и кубков на различных турнирах. Но с течение времени все научились такому хоккею более или менее прилично противодействовать, щит в очередной раз оказался сильнее меча, но скандинавы продолжают упорно гнуть свою линию. Видимо, хорошо помня поговорку «Вода камень точит» и полностью ей доверяя.



Сточить наших пацанов шведам не удалось, хоть к концу основного времени они россиян почти умучили. Но вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом в опыте в овертайме формата «три на три», они прокатались с шайбой пять минут без опасных моментов и ничего не смогли сделать в серии послематчевых буллитов. А теперь, в третьем и заключительном матче Кубка «Карьяла» будут пытаться умучить финнов, потому что играть по-другому, в принципе, не умеют, не хотят и не будут. Вопрос: захотят ли горячие финские парни быть умученными?



Ответ лежит на поверхности. За два предыдущих матчах финны забросили две шайбы, шведы тоже две. То есть, по одной на брата в среднем за матч – душераздирающая результативность. Очевидно, что в своих нынешних составах играть, кроме как на измор, обе команды не могут и не умеют, а шведы так и вовсе на другой хоккей и не учились. Таким образом, мы имеем абсолютно низовой матч, в основное время которого в лучшем случае будет заброшено две шайбы, и, не исключено, в противоположные ворота. Но мне все-таки кажется, что ворота эти будут одни, и обе шайбы забросят хозяева турнира, чтобы совсем уже до конца не позориться. Причем вторую скорее всего они закинут уже в пустую «авоську».