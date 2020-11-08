«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч 8-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

«Вест Бромвич» пока еще не может найти правильную формулу для себя. Команда проигрывает. Только два ничейных результата могут как-то обнадеживать болельщиков на «Хоторнс».



Тем более приезжает «Тоттенхэм», который в последних матчах идет очень даже хорошо. 1 поражение в 13 встречах – так сейчас выглядит статистика «Шпор». Клуб действительно играет красиво и результативно. Посмотрите на последние матчи в АПЛ, в среднем 4 мяча в матчах с его участием.



А «Вест Бром» много пропускает от топов: 3 от «Челси», 5 от «Эвертона» и 3 от «Лестера».



Думаю, будет П2 и ТБ (2.5)".