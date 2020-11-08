ЦСКА — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 14-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».
Ставка: обе забьют за 1.92.
«График у ЦСКА очень тяжелый. И мы видим, как это сказывается в еврокубках. Поражение от «Фейеноорда». Думаю, никто не ждал, что так просто все для голландского клуба выйдет. Играли поздно в четверг в Нидерландах. А теперь уже днем в воскресенье матч с «Ростовом». Непростое испытание.
А «Ростов» в матче со «Спартаком» показал, что он умеет терпеть, умеет моменты использовать. Фактор мастера здесь сказывается. Здесь речь о Еременко. Тут еще и Норманн должен появиться. Правда, в обороне не будет Хаджикадунича. И это ослабит оборону ростовчан.
Физически, конечно, проще в этом матче будет «Ростову». Но ЦСКА будет заряжен, нужно реабилитироваться за поражение в Роттердаме, нужно сохранить лидерство перед паузой. Игра будет идти от ЦСКА большую часть встречи, но ростовчане будут выбегать в очень опасные контратаки. Примерно в том же ключе они будут играть, что и со «Спартаком». Свой шанс наверняка «Ростов» поймает, но наверняка и пропустит. Все-таки ЦСКА по игре в атаке неплохо выглядит, есть исполнители. К тому же матч домашний.
Поставлю на то, что обе команды забьют».
- 8 ноября 2020
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