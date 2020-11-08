«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Никиты Ковальчука на матч чемпионата Англии

Блогер Никита Ковальчук сделал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья и обе забьют за 4.20, тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.45, тотал больше 10.5 углового за 2.06.

«Вне сомнений, мы ждем игры, которая достойна чемпиона и вице-чемпиона, двух главных претендентов на титул, хотя по турнирной таблице сейчас этого не скажешь.



Команды подходят к матчу в очень разном состоянии. «Ливерпулю» приходилось выкладываться на всю катушку в Лиге чемпионов, использовать максимальную ротацию, а главное они потеряли двух ключевых игроков. «Манчестер Сити» прохлаждался в Лиге чемпионов, играл абсолютно спокойно, использовал максимальную ротацию, поэтому в плане состава «Сити» выглядит лучше, и он является фаворитом этой встречи. Но мы видели, что делает Юрген Клопп — когда ему нужно добиться нужного результата, он перестраивается. Мы видим, насколько хорошо вошел в игру Жота, насколько «Ливерпуль» грамотно, отказавшись от своих принципов, перешел в другую игру, которая приносит результат.



Две самых прессингующих команды в мире, не считая «Баварию», две самых быстрых и смертоносных команды с разными проблемами – у «Манчестер Сити» идейно-тренерские, у «Ливерпуля» с составом.



Думаю, будет результативная ничья, гол в первом тайме и больше 10 угловых».