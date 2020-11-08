«Зенит» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Краснодар».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.80.

«Главная игра тура — противостояние в Санкт-Петербурге. При закрытой крыше на «Газпром-Арене» «Зенит» сыграет с «Краснодаром». Позади очень эмоциональные матчи в Лиге чемпионов. Но «Зенит» играл дома при своих болельщиках, никуда не летал. При этом «Зенит» не добился нужного результата в матче, хотя был близок к этому. Да и «Краснодар» был очень близок к положительному результату в Севилье. Но то, что произошло во втором тайме, отдельный разговор, отдельное разбирательство Мусаева со своей командой. Опыта, конечно, «Краснодару» не хватило.



Здесь приходится переключаться на российский чемпионат. Мы видим, что у «Краснодара» здесь дела совсем плохи. Команда проиграла два матча подряд — «Спартаку» и «Ахмату». И там, и там по делу. Но потихоньку возвращаются травмированные. Вандерсон выходил с «Севильей», Классон появился на замену. Но вопрос пока, когда появятся Кабелла и Вильена. Есть достаточно серьезные кадровые проблемы до сих пор. И есть ощущение, что «Краснодар» физически выглядит немножечко не так, как хотелось бы руководству и тренерскому штабу.



«Зенит»… Что «Зенит»? Он играет дома. Но учитывая имеющийся кадровый ресурс и те проблемы, которые есть в обороне, «Краснодар» точно не будет играть с «Зенитом» в открытый футбол. Несмотря на свое бедственное положение, «Краснодар» будет играть на результат. Это значит, что он будет стремиться играть аккуратно. Если с «Зенитом» раскрыться, то можно получить. Мне кажется, «Краснодар» не будет лезть на рожон. Вряд ли получится очень яркая и результативная игра.



Мой прогноз — «тотал меньше 3 мячей». Хотя многие предполагают, что будет много забитых мячей. Я считаю иначе».