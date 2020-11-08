«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Зенит» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча

«Обе команды снова неудачно сыграли в Лиге чемпионов. «Зенит» должен был побеждать, чтобы еще на что-то рассчитывать в своей группе. «Краснодар» умудрился с 2:0 проиграть, хотя был в большинстве. Это катастрофа.



Но теперь уже надо сосредоточиться на чемпионате. «Зенит» утратил лидерство. «Краснодар» вообще ужасно выступает, две последние встречи проиграл. Перед перерывом на сборную нужно попытаться взять три очка.



У «Краснодара» постепенно начали возвращаться ведущие футболисты. Классон и Вандерсон вышли на замену в Испании, но видно, что они не в порядке. Но забить «Краснодар» способен в любой игре. А вот в обороне огромные проблемы, и «Зенит» обязательно этим воспользуется.



Шансы «Зенита» оцениваю выше, но предлагаю сыграть «Зенит» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча». Голов должно быть достаточно».