«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Зенит» не смог обыграть дома «Лацио» и поставил себя в сложное положение в лиге чемпионов: 1 очко после 3 туров — результат, мягко говоря, не выдающийся. В чемпионате в прошлый уик-энд питерцы свою неудачную серию прервали, одолев в гостях «Химки». У «Зенита» много проблем — кадровых, игровых и психологических. Победа над «Краснодаром» очень нужна команде.
Южане в лиге чемпионов тоже не блещут. Ведя 2-0 в Севилье, команда Мусаева умудрилась, играя в большинстве, пропустить 3 мяча и проиграть. Да, «Краснодару» сейчас тяжело — кадровых потерь очень много, график плотный, но вряд ли это может служить оправданием. Всем участникам еврокубков сейчас тяжело.
Обе команды в обороне сейчас играют не очень качественно и регулярно пропускают. Учитывая не лучшую форму команд, я думаю, что будет много ошибок с обеих сторон, возможно, результативных. Мой прогноз — обе забьют за 1.70. Кстати, в 5 последних встречах «Зенита» с «Краснодаром» эта ставка проходила".
- 8 ноября 2020
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