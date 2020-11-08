«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч 14-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Локомотив».
Ставка: «Локомотив» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 2.40.
«Очень интересно будет понаблюдать за этим матчем, в котором, на мой взгляд, нет явного фаворита. Для «Динамо» хорошо, что при новом тренере начали с двух побед. Команда явно прибавила в движении и стала активнее атаковать. Но при этом видно, что не хватает команду на весь матч, случаются провальные отрезки. Однако, видно, что игра меняется. И это интересно. Помимо Н’Жи, все готовы играть у «Динамо», а камерунца я проблемой не считаю.
У «Локомотив» график куда тяжелее. Сложнейшая встреча была против «Атлетико». Тяжело физически обороняться 70 процентов времени матча, да и психологически тоже. Не в оптимальной форме команда будет в воскресенье. Но мне кажется, что сейчас у «Локомотива» есть возможности для ротации. Можно выпустить Жемалетдинова, Рыбчинского, в атаке поменять исполнителей. Конечно, были времена, когда обойма была еще более мощной, но и сейчас можно использовать запасных.
Все-таки «Локомотив» два матча подряд проиграл, и он сделает максимум, чтобы серию прервать. «Локомотив» поопытнее «Динамо». Думаю, он найдет свои шансы, «Динамо» при новом тренере их предоставляет, плотно не перекрывается. Я бы поставил на то, что «Локомотив» не проиграет при тотале больше 1.5 мяча».
- 8 ноября 2020
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