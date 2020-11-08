«Динамо» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Локомотив».
Ставка: ничья в первом тайме за 1.96.
«Любопытный матч в РПЛ, московское дерби — «Динамо», с Сандро Шварцем, одержавшее две победы в двух матчах, будет принимать московский «Локомотив». Команда Николича два подряд матча в чемпионате проиграла, в Лиге чемпионов уступили «Баварии», но сыграли вничью с «Атлетико». Но очень много сил «Локомотив» потратил. А сейчас надо как-то переключаться на чемпионат.
Ситуация не бедственная ни для тех, ни для других. «Локомотив» — 7-й, динамовцы — 4-е. В случае победы «Локомотив» может обойти «Динамо» в таблице. Но выиграть будет не так-то просто. В последних четырех матчах между этими командами в первых таймах была ничья. И здесь лично мне трудно кому-то отдать предпочтение. На данный момент команды равны. И те, и другие не много забивают и пропускают. Скорее всего, это будет не суперрезультативная игра — низовая. Но раз уж по статистике в четырех последних матчах первые таймы завершались вничью (0:0 или 1:1), то оттолкнусь от этого. «Локомотив», кстати, регулярно бьет пенальти в матчах с «Динамо», динамовцы тоже били, когда победили в Черкизово. Тогда Филипп забил. Но сейчас Филиппа нет.
Я порекомендую сыграть ничью в первом тайме. Исхожу из статистики, нынешнего состояния команд. В этой игре фаворита как такового нет».
- 8 ноября 2020
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