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«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

«Ман Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.73.

«Важнейшая игра для «Сити» с точки зрения борьбы за чемпионство.

Думаю, здесь нас может ожидать осторожная игра со стороны Клоппа. В обороне помимо Ван Дайка нет еще и Фабиньо. Это напряг, и будет тяжело встретить Стерлинга, а тут еще и Жезус вернулся.

В обороне у «Сити» порядок. Диаш и Ла Порт наладили хорошую связку друг с другом. Думаю, что это сложная игра как для тех, так и для других.

Мне кажется, нас здесь ждет низовая борьба. Потому как «Сити» нельзя будет проигрывать, а «Ливерпуль» будет стараться контролировать оборону, зная все свои проблемные зоны. Беру тотал меньше 3.5 гола».

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