«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Дениса Казанского на матч 8-го тура АПЛ в Лондоне
Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Астон Вилла».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.
«Я боюсь, нас ждёт низовая игра. «Вилла» пропускает 1 и меньше в 14 из 18 матчей в АПЛ. Она придумает, как играть с «Арсеналом». «Канониры» тоже 3 последних матча выдают сплошные низы.
В такой ситуации стоит ожидать победу «Арсенала». Команда набрала ход, на её счету важнейшая победа над «Юнайтед» на прошлой неделе. И 8 побед в 10 матчах на «Эмирэйтс» – это круто.
Понятно, что «Вилла» сосредоточится на обороне. К тому же «Арсенал» очень мало забивает в этом сезоне вообще против команд из верхней части турнирной таблицы. А «Вилла» как раз такая. Думаю, мы увидим упорную игру. В такой ситуации я сыграю низ».
- 8 ноября 2020
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