Чехия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч первого этапа Еврохоккейтура, в котором сыграют сборные Чехии и России.
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 2.09.
«Я у Игоря Ларионова на пресс-конференции спрашивал, сколько он тренировал по времени этих ребят, чтобы они так сыгрались и здорово выглядели. Ларионов сказал, что пару часов максимум, потому что расписание турнира таково, что приезжают и играют с листа – одна или две тренировки всего было. Это доказывает, что у нас реально талантливая молодежь.
Почему чехи победили шведов и финнов? У чехов чуть повыше исполнительское мастерство – финны и шведы формировали свои сборные из команд внутреннего чемпионата, а чехи позвали 8 игроков из КХЛ, лидеров своих команд. Но я бы не стал ставить на победу чехов, хотя это и кажется логичным, так как мужики играют против молодых ребят, но они отдыхали меньше, да и сборная России под управлением Ларионова очень здорово выглядит. Просто рука не поднимается ставить против нее – она может удивить и в третьем матче.
Я бы поставил на то, что в этом матче будет тотал меньше 5. Коэффициент за это дают 2.09. Почему я так думаю? У сборной России, скорее всего, ворота будет защищать Артур Актямов. Это будет его дебют за взрослую сборную, но он очень здорово выглядит в ВХЛ – у него 94 процента отраженных бросков. У чехов, скорее всего, будет играть в воротах Патрик Бартошак, который 3:1 сыграл со шведами, тоже надежный. Чехи играют в закрытый хоккей, не думаю, что они будут открываться для сборной России. Игра проходит днем, обычно в это время игры получаются менее результативными. Я ставлю на то, что тотал в этом матче будет меньше 5. Это нам не мешает болеть за сборную России, потому что команда Игоря Ларионова радует».
- 8 ноября 2020
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