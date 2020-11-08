«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Павла Городницкого на матч 14-го тура РПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 14-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.63, ничья за 4.44.



«Еще пару лет назад все говорили, что «Зенит» — «Краснодар» это едва ли не самый зрелищный матч в России. Атакующий футбол, куча голов, это флагманы российского футбола, но что мы видим в последние недели? «Зенит» и «Краснодар» едва ли не самые главные лузеры русского футбола, потому что у «Краснодара» четыре поражения подряд, а у «Зенита» в последних пяти матчах всего одна победа над «Химками». Ужас, жуть, мрак.



Давайте сразу перейдем к прогнозу. У меня есть информация по тоталам – статистика там просто божественная, потому что в пяти последних очных матчах «Зенита» и «Краснодара» заходила ставочка обе забьют. Запомнили, идем дальше. «Зенит» дома забивает в 13-ти матчах подряд, и пропускает в 12-ти из них. «Краснодар» пропускает 11 матчей подряд. Чего я вас буду мучать? Мой прогноз – обе забьют. Вы видели, какая оборона у «Краснодара» — она себя показала в Севилье во всей красе. У «Зенита» после ухода Ивановича тоже не все гладко – обе забьют зайдет, как детишки в школу.



Возможно, вам покажется, что там не слишком солидный коэффициент, поэтому еще один прогноз, но уже на исход – ничья. «Зенит» играет вничью догоняет «Спартак», а «Краснодар» если играет вничью, то у него не будет серии из пяти поражений подряд. Ничья всех устраивает перед международной паузой. Мои два прогноза – обе забьют и ничья».