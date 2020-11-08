«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз Павла Городницкого на матч 8-го тура АПЛ

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.74.



«Я изначально хотел сказать, что «Манчестер Сити» должен выиграть, поэтому он и выиграет, чтобы подлететь наверх турнирной таблицы, чтобы не упустить «Ливерпуль» как в прошлом году еще до января. Но потом я начал анализировать и не нашел не единого довода в пользу команды Пепа. Я не могу вам рационально объяснить, почему она выиграет этот матч. Мы здесь за рациональность, за статистику, поэтому забываем мой прогноз относительно того, что «Сити» выиграет и обращаемся к тоталам. Там все гораздо четче.



В пяти последних очных матчах «Сити» и «Ливерпуля» заходил классический тотал больше 2.5. «Сити» забивает в 15 матчах подряд, у «Ливерпуля» 5 побед подряд. Последние 5 матчей «Ливерпуля» в АПЛ – обе забьют и тотал больше 2,5. Ждем максимально открытого футбола, в начале чемпионата можно бежать вперед и не думать о защите, тем более, что у «Ливерпуля» в защите нет Ван Дейка.



Мой прогноз – тотал больше 3, чтобы в случае чего получить возврат».