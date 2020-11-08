«Валенсия» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья за 4.48.
«Валенсия» не смогла пробиться в еврокубки по итогам минувшего сезона. За короткую летнюю паузу клуб подписал контракт с Хави Гарсией и продал несколько игроков.
После восьми туров «летучие мыши» одержали две победы и дважды играли вничью, что и привело команду на 15-е место в таблице. Чемпион за семь матчей сумел выиграть пять игр и добыл 16 очков, что на один балл меньше, чем у лидера, при этом у «сливочных» игра в запасе.
В последнем матче Ла Лиги «галактикос» переиграли «Уэску» (4:1), после чего смогли прервать серию неудач в Лиге чемпионов, где обыграли «Интер» (3:2).
В составе хозяев не смогут сыграть Диахаби, Коррейа и Эскердо. В составе столичной команды травмированы Карвахаль, Начо и Одриосола. С коронавирусом в изоляцию попали Азар, Каземиро и Милитао.
Я считаю, что график команд, которые принимают участие в еврокубках, приводит к потере очков, иногда на ровном месте.
«Валенсия» сдала позиции, но классные игроки у команды остались. Предполагаю, что на встречу с чемпионом оранжевые смогут собраться и отберут турнирные баллы у Зинедина Зидана, который к тому же имеет проблемы с составом. Ожидаю мирный исход в этом поединке".
- 8 ноября 2020
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