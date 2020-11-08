«Динамо» Киев – «Шахтёр»: прогноз Максима Калиниченко на матч УПЛ 08.11.2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Шахтер».
Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.52.
Обе команды проиграли свои последние еврокубковые матчи. Хотя они находятся в разных психологических состояниях после этих проигрышей.
«Шахтёр» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии», которая тоже считается сильным соперником. Однако в других матчах ЛЧ он смог не потерять очки в играх с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Первых «Шахтёр» и вовсе переиграл в гостях. А сыграть с «Интером» дома вничью тоже уже очень неплохой результат.
Поэтому проигрыш «Боруссии» не должен был сильно ударить по настрою донецкого клуба. Разве что счёт 0:6 испортил всю картину.
Киевское «Динамо», в свою очередь, проиграло «Барселоне» у неё дома. До этого оно также потерпело поражение от «Ювентуса» и сыграло вничью с «Ференцварошем». Нельзя сказать, что такой результат закономерен. Всё-таки и «Барселона», и «Ювентус» сейчас находятся в перестройке и допускают много ошибок.
Однако ощущение от выступлений «Динамо» в ЛЧ всё равно смазанное. Есть у него, конечно, шансы. Надо добывать очки в остальных встречах.
В домашнем чемпионате у этих команд дела, конечно, идут намного лучше. Пока там лидирует «Динамо». Но «Шахтёр» дышит ему в спину. При этом киевляне пока выступают в УПЛ более стабильно. Донецкий клуб иногда позволяет себе играть вничью.
Хотя сейчас у «Шахтёра» очень большая лавка и широкий выбор футболистов. «Динамо» таким выбором игроком не обладает, учитывая его коронавирусные проблемы. Но, думаю, у киевлян более или менее состав будет оптимальным к игре с «Шахтёром».
Я в своём прогнозе оттолкнусь от психологического настроя команд. «Динамо» провело очень хороший второй тайм с «Барселоной». Киевляне поняли, что могут играть на равных даже с таким сильным соперником. «Шахтёр», конечно, по уровню футбола не сравнится с каталонцами.
Не вижу ничего удивительного в том, если команда Луческу подберёт ключики к команде Каштру и тактически её переиграет. Я в этом противостоянии верю в «Динамо». Предлагаю заключить пари на его победу с форой (0).
- 8 ноября 2020
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:25
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00