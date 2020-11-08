«Динамо» Киев – «Шахтёр»: прогноз Максима Калиниченко на матч УПЛ 08.11.2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч украинской Премьер-лиги «Динамо» Киев – «Шахтер».



Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 2.52.



Обе команды проиграли свои последние еврокубковые матчи. Хотя они находятся в разных психологических состояниях после этих проигрышей.



«Шахтёр» уступил мёнхенгладбахской «Боруссии», которая тоже считается сильным соперником. Однако в других матчах ЛЧ он смог не потерять очки в играх с мадридским «Реалом» и миланским «Интером». Первых «Шахтёр» и вовсе переиграл в гостях. А сыграть с «Интером» дома вничью тоже уже очень неплохой результат.



Поэтому проигрыш «Боруссии» не должен был сильно ударить по настрою донецкого клуба. Разве что счёт 0:6 испортил всю картину.



Киевское «Динамо», в свою очередь, проиграло «Барселоне» у неё дома. До этого оно также потерпело поражение от «Ювентуса» и сыграло вничью с «Ференцварошем». Нельзя сказать, что такой результат закономерен. Всё-таки и «Барселона», и «Ювентус» сейчас находятся в перестройке и допускают много ошибок.



Однако ощущение от выступлений «Динамо» в ЛЧ всё равно смазанное. Есть у него, конечно, шансы. Надо добывать очки в остальных встречах.



В домашнем чемпионате у этих команд дела, конечно, идут намного лучше. Пока там лидирует «Динамо». Но «Шахтёр» дышит ему в спину. При этом киевляне пока выступают в УПЛ более стабильно. Донецкий клуб иногда позволяет себе играть вничью.



Хотя сейчас у «Шахтёра» очень большая лавка и широкий выбор футболистов. «Динамо» таким выбором игроком не обладает, учитывая его коронавирусные проблемы. Но, думаю, у киевлян более или менее состав будет оптимальным к игре с «Шахтёром».



Я в своём прогнозе оттолкнусь от психологического настроя команд. «Динамо» провело очень хороший второй тайм с «Барселоной». Киевляне поняли, что могут играть на равных даже с таким сильным соперником. «Шахтёр», конечно, по уровню футбола не сравнится с каталонцами.



Не вижу ничего удивительного в том, если команда Луческу подберёт ключики к команде Каштру и тактически её переиграет. Я в этом противостоянии верю в «Динамо». Предлагаю заключить пари на его победу с форой (0).