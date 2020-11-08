ЦСКА — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч 14-го тура РПЛ в Москве

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Ростов».



Ставка: победа ЦСКА за 1.98.

«За 13 туров текущего первенства Российской Премьер-Лиги в активе ЦСКА девять побед и ничья, что принесло «армейцам» 28 очков и первую позицию в турнирной таблице. После поражения в московском дерби от «Локомотива», московский клуб одержал четыре победы подряд.



В последней дуэли сине-красные на выезде одолели волгоградский «Ротор». Что примечательно, сегодняшний противник в прошлом туре обыграл «Спартак» (1:0), что и позволило подняться на верхнюю ступень РПЛ ЦСКА.



На сегодняшний день у жёлто-синих семь викторий и две мировые, что соответствует шестой позиции. От лидера дончан отделяют всего пять баллов.



У гостей в лазарете Норманн и Хаджикадунич. У столичной команды не смогут сыграть Ахметов, Набабкин, Фукс и Щенников.



Я считаю, что «сельмаши» имеют неплохой шанс продлить свой успех в поединках с лидерами турнира. У хозяев хороший коллектив, в котором сошлись опыт и молодость, что может принести успех.



ЦСКА заслуженно возглавил турнирную гонку. Для команды вряд ли станет сюрпризом любая игровая схема от гостей. Влашич, Акинфеев ведут за собой команду и сегодня они в строю. Предполагаю успех хозяев, которые в хорошем игровом тонусе».