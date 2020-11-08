«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.15.

«Чемпион России после 13 матчей текущего первенства РПЛ сумел одержать восемь побед и три раза сыграл вничью. Такие показатели принесли 27 очков и третью позицию, впрочем, расстояние до первого ЦСКА составляет всего один пункт.



«Краснодар» увлекся выступлениями в Лиге чемпионов, где за три тура добыл только один балл в игре с «Ренном» (1:1). В четырех последних турах «быки» проиграли три игры.



Всего в активе кубанцев пять викторий и три ничьи, что принесло 18 очков и 10-е место. В лазарете хозяев Дриусси, Малком и Мусаев. У Азмуна коронавирус, как и у Кабеллы. Кроме француза, в составе гостей травмированы Ари, Петров и Стоцкий.



В трех из четырех последних очных встреч успех праздновал чемпион, при этом отличались оба коллектива. Я не вижу перспектив у кубанского клуба, которые за счет своих молодых игроков не смогут ничего решить.



У «Зенита» серьезный запас прочности, даже несмотря на выступления Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов. Ожидаю уверенную победу действующего чемпиона.



Моя ставка – победа «Зенита» с форой (-1) за 2.15».