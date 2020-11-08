«Байер» — «Боруссия» М: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Менхенгладбах.
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.99.
«Бавария» выиграла у дортмундской «Боруссии». Таким образом, всем своим преследователям, в том числе и этим двум командам, она показала, что все равно будет царем горы. Бороться можно за все остальные места.
И, на самом деле, это две достаточно зрелые команды. «Байеру» тяжелее из-за потери Кая Хавертца в межсезонье. И пока он еще не нашел варианты, как ему играть без этого футболиста. Менхенгладбах же раскачивается, как на качелях. Совершенно невероятный матч «Боруссия» выдала в Киеве против донецкого «Шахтера». А перед этим была игра с «Реалом», которая, скорее всего, их оставила разочарованными. Вели 2:0 и не удержали преимущество.
Предугадывать результат в этом матче, мне кажется, очень сложно. А вот то, что и те, и другие будут идти вперед и искать счастья у чужих ворот, это, по-моему, очевидно. Выберу ставку на «тотал больше 3 мячей» и коэффициентом 1,99. Двумя мячами эти две команды, думаю, точно не должны ограничиться".
- 8 ноября 2020
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