«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.
«Матч, который при определенных обстоятельствах был бы украшением тура российского чемпионата, но, к сожалению, все последние события привели к совершенному другому настроению вокруг этой игры.
Во-первых, это выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов, которые пока не радуют. «Краснодар» вообще умудрился разбазарить преимущество в два мяча в Севилье и выглядит несколько наивным сейчас. Плюс, достаточно много потерь у «Краснодара». Во-вторых, эта ночная история с Артемом Дзюбой и видео, о котором не очень хочется говорить. Я думаю, что это тоже скажется. Это нервирует. «Зенит» будут все полоскать сегодня в соцсетях. Да уже это происходит. Иностранцам проще, они мало что понимают, а так это будет давить на команду.
Посмотрим, как «Зенит» справится с этим давлением. А есть еще давление, связанное с неудачными результатами.
Я не высокого мнения о защите и тех, и других. И мне кажется, в этом матче нужно ставить на голы. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.05. Для таких двух нервных команд, а нервозность их прогрессирует с каждой неделей, это хорошая ставка».
- 8 ноября 2020
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:30
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:22
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:25
-
12:15
-
12:10
-
12:05