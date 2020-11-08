«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

«Матч, который при определенных обстоятельствах был бы украшением тура российского чемпионата, но, к сожалению, все последние события привели к совершенному другому настроению вокруг этой игры.



Во-первых, это выступления «Зенита» и «Краснодара» в Лиге чемпионов, которые пока не радуют. «Краснодар» вообще умудрился разбазарить преимущество в два мяча в Севилье и выглядит несколько наивным сейчас. Плюс, достаточно много потерь у «Краснодара». Во-вторых, эта ночная история с Артемом Дзюбой и видео, о котором не очень хочется говорить. Я думаю, что это тоже скажется. Это нервирует. «Зенит» будут все полоскать сегодня в соцсетях. Да уже это происходит. Иностранцам проще, они мало что понимают, а так это будет давить на команду.



Посмотрим, как «Зенит» справится с этим давлением. А есть еще давление, связанное с неудачными результатами.



Я не высокого мнения о защите и тех, и других. И мне кажется, в этом матче нужно ставить на голы. «Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.05. Для таких двух нервных команд, а нервозность их прогрессирует с каждой неделей, это хорошая ставка».