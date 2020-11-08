«Валенсия» — «Реал Мадрид»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

8 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал Мадрид». Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» 8 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.67, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.48. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.68. На пенальти дают 2.60, на удаление — 4.30, на гол в первые 15 минут — 2.85.