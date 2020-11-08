«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: 500 рублей за регистрацию и ставки на матч АПЛ!

Сегодня, 8 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем» в матче английской Премьер-лиги. Начало — в 19:30 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку 500 рублей в Bettery и использовать её на эту игру!



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