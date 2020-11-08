Александр Зверев — Даниил Медведев: прогноз Сергея Фомина на финал турнира в Париже

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на финальный матч турнира в Париже Александр Зверев — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева с форой (+2) за 1.63.

«Крутейший финал нас ожидает в Париже! Наконец-то Медведев набирает кондиции, близкие к оптимальным, ну а Зверев и вовсе 12-й матч кряду выиграл перед финалом. Немец еще и Надаля выбил — хотя это скорее испанец был немного не в своей тарелке, впрочем, заслуг Александра это нисколько не умаляет.



Практически одинаковые коэффициенты на теннисистов. Однако большинство факторов говорят за Сашу — «лички», где он ведет с убедительными 5-1, и стабильность — отличные результаты немец показывал на всех турнирах после пандемии. Однако Даниил именно здесь тоже хорош, убедительно переиграл сверхмотивированного Шварцмана и набравшего форму Раонича. Кстати, играли Зверев с Медведевым и финале «Мастерса» — в Шанхае, в прошлом сезоне и лишь там Даниил в единственный раз обыграл Сашу. Какие факторы определят исход завтрашнего финала, сказать трудно, но все мы сделаем выбор в пользу Зверева.



После проигранного финала US Open, в котором Саша вел 2-0 по сетам и с брейком в третьем, он дал себе слово больше не терять концентрацию таким образом, не ловить мандраж, а добиваться побед в матчах, где он реально сильнее. Как видим, слово свое Александр держит — было уже два финала, и две убедительные победы. Сегодня, конечно, будет очень непросто. Медведев, как уже писали, тоже в полном порядке и сам замотивирован на свой первый титул в сезоне, но немец, на наш взгляд, немного сильнее. Предложим плюсовую фору».