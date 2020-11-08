Эксперты оценили шансы Дзюбы забить «Краснодару» в матче 14-го тура РПЛ

8 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар». Начало матча — в 19:00 в мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех гостей оценён в 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.
На гол нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы дают 2.20, что составляет примерно 45% вероятности.
- 8 ноября 2020
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