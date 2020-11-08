«Валенсия» — «Реал Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 9-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Реал Мадрид».

Ставка: победа «Реала» с разнице в 1-2 мяча за 2.25.

«Валенсия» в межсезонье потеряла половину основного состава и не взяла ни одного футболиста, хотя бы примерно соответствующего уровню ушедших игроков. Не думаю, что в таком составе у «Валенсии» много шансов отнять очки у мадридского «Реала», у которого пошла игра. Тем более что «Валенсия» не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков из-за пустых трибун. Однако у «Мадрида» появились проблемы из-за положительных тестов на коронавирус у Каземиро, Азара и Милитао. В частности, без Каземиро «Мадриду» будет сложнее явно доминировать в центре поля, хотя треугольник в составе Вальверде, Крооса и Модрича либо Иско тоже выглядит мощнейше на фоне нынешней «Валенсии».



Важно и отсутствие Азара, который мог бы сделать разницу в классе команд ещё сильнее, чем она будет в итоге при тех составах, что окажутся на поле. И по-прежнему нет в заявке мадридцев трёх первых претендентов на роль правого латераля — Карвахаля, Одриосолы и Начо. Плюс мадридцы отдали немало сил в середине недели в победной игре Лиги чемпионов.



Поэтому я думаю, что «Валенсия» избежит разгрома. Но и едва ли избежит поражения. На чистую победу мадридцев коэффициент 1.59, а на выигрыш команды Зинедина Зидана с разницей в один-два мяча — уже 2.25. Вот последний вариант я и выберу".