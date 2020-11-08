«Лион» — «Сент-Этьен»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Франции

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 10-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лион» — «Сент-Этьен».



Ставка: победа «Лиона» с форой (-1.5) за 2.04.



«Обе команды решают разные задачи и демонстрируют слишком разные результаты. Если «Лион» в последних турах регулярно забивает и уже шесть матчей не проигрывает, то «Сент-Этьен» выглядит удручающе. «Детский сад» Клода Пюэля, который блестяще стартовал и успел полидировать в чемпионате, уже не побеждает пять туров подряд. Пять поражений подряд у Клода Пюэля с разницей мячей (-10). Всего 1 забитый гол и 11 пропущенных мячей.



В такой ситуации «Лион» является явным фаворитом, несмотря на проблемы в центре обороны. Не будет капитана Марсело. Он дисквалифицирован, поскольку получил красную карточку в предыдущем туре. Но выздоровел Джейсон Денайр, и, возможно, с ним сыграет выздоровевший в прошлом туре Бенламри. Если не он, то спокойно в центре обороны сыграет Диаманаде.



Отличный футбол в атаке показывает Карл Токо Экамби. Он забил четыре мяча за последние три тура. Как всегда, в полном порядке Мемфис Депай. Есть люди на скамейке запасных. В общем, «Лион» сделает всё, чтобы заполучить три очка.



К тому же у «Сент-Этьена» есть проблемы и с атакой и с кадровым наполнением. Травмирован лидер обороны Дебюши. Получил серьёзную травму Массон, ещё один защитник. Кроме того, отсутствует молодой нападающий Арно Норден. Да, в атаке есть свои ресурсы, но сейчас она не слишком продуктивна.



Мне кажется, что в этом противостоянии мы можем поставить на победу «Лиона» с форой (-1.5)».