Чехия — Россия: результат матча 08.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная России переиграла команду Чехии в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.
Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Егор Чинахов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Родион Амиров и Егор Афанасьев. Голкипер Ярослав Аскаров оформил шат-аут, отразив 29 бросков.
Эксперты считали явным фаворитом Чехию, ставки на её победу принимались за 1.79. Ничья шла 4.70, победа России — за 3.60. С 1000 рублей можно было выиграть 3600 рублей.
Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.44, гол Родиона Амирова — за 2.80, итоговая победа россиян — за 2.75.
- 8 ноября 2020
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