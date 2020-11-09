Чехия — Россия, 08.11.2020: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Сборная России переиграла команду Чехии в заключительном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла и стала победителем турнира. Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Игоря Ларионова.



Самым результативным игроком встречи стал форвард сборной России Егор Чинахов, в его активе 2 (1+1) очка. Шайбы в составе победителей также забросили Родион Амиров и Егор Афанасьев. Голкипер Ярослав Аскаров оформил шат-аут, отразив 29 бросков.



Эксперты считали явным фаворитом Чехию, ставки на её победу принимались за 1.79. Ничья шла 4.70, победа России — за 3.60. С 1000 рублей можно было выиграть 3600 рублей.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.44, гол Родиона Амирова — за 2.80, итоговая победа россиян — за 2.75.

Чехия — Россия. Прогноз: Ларионов и Подколзин в третий раз накажут заносчивых букмекеров Сборная России одержала две победы, но по-прежнему считается явным аутсайдером.