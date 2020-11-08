ЦСКА — «Ростов»: результат матча РПЛ 8 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА переиграл «Ростов». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0.
На 20-й минуте Константин Кучаев с линии штрафной пробил по воротам, мяч ударился в ногу защитника и полетел в противоход Сергею Песьякову, залетев в ворота. На 60-й минуте встречи судья назначил пенальти в ворота ЦСКА за фол Виктора Васина. Роман Ерёменко не реализовал 11-метровый удар. Ерёменко пробил по центру, Акинфеев завалился вправо, но ногой отбил мяч.
Преимущество «армейцев» удвоил Фёдор Чалов. Алан Дзагоев выполнил передачу на Чалова перед штрафной, Фёдор обыграл Терентьева и точно пробил низом в дальний угол.
Букмекеры считали фаворитом хозяев: поставить на победу красно-синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. С 1000 рублей можно было выиграть 1920 рублей. Успех дончан шёл за 4.95. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.58.
Тотал меньше 2.5 мяча оценивался 1.80, «обе забьют — нет» — в 1.85, пенальти — в 2.45. Точный счёт 2:0 шёл за 7.50.
- 8 ноября 2020
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