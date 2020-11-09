«Зенит» — «Краснодар»: результат матча РПЛ 08.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 14-й минуте нападающий «быков» Маркус Берг реализовал 11-метровый удар за игру рукой полузащитника «Зенита» Вендела. На 45-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» после проверки от VAR и видеопросмотра. Судья пришёл к выводу, что защитник «Краснодара» Кайо сыграл рукой в своей штрафной. Форвард «Зенита» Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.



На 64-й минуте Далер Кузяев сравнял счёт. Ушла атака питерцев на левый край, далее мяч отскочил к линии штрафной, где краснодарцы не уследили за Кузяевым, который аккуратно пробил впритирку со штангой. На 79-й минуте Дзюба вывел «Зенит» вперёд — Магомед Оздоев ушёл в лицевую, поднял голову и увидел во вратарской Дзюбу и сделал прострел, после которого мяч залетел в ворота. Алексей Сутормин забил третий гол «Зенита» в добавленное время.



Эксперты не сомневались в победе «Зенита», поставить на сине-бело-голубых предлагалось за 1.70. С 1000 рублей можно было выиграть 1700 рублей. Успех «Краснодара» шёл за 5.35, ничья — за 4.40.



На тотал больше 2.5 мяча давали 1.76, на «обе забьют» — 1.68, на пенальти — 2.45. Гол Артёма Дзюбы оценивался коэффициентом 2.20.